МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

НАН БЕЛАРУСИ И «РОСКОСМОС» ОБСУДЯТ ВОПРОСЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

14:46 26.07.2017 Совещание руководства Национальной академии наук Беларуси и представителей Госкорпорации «Роскосмос», посвященное пятилетию успешной работы на орбите Белорусского космического аппарата (БКА), состоится 27 июля в здании президиума НАН Беларуси. Как сообщили ЭКОПРЕСС в НАН Беларуси, цель совещания - обсуждение вопросов научно-технического сотрудничества по космическим исследованиям в области мирного освоения космоса, создания и задач нового Российско-белорусского космического аппарата дистанционного зондирования Земли высокого разрешения.