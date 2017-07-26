|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.07.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
НАН БЕЛАРУСИ И «РОСКОСМОС» ОБСУДЯТ ВОПРОСЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
14:46 26.07.2017
Совещание руководства Национальной академии наук Беларуси и представителей Госкорпорации «Роскосмос», посвященное пятилетию успешной работы на орбите Белорусского космического аппарата (БКА), состоится 27 июля в здании президиума НАН Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в НАН Беларуси, цель совещания - обсуждение вопросов научно-технического сотрудничества по космическим исследованиям в области мирного освоения космоса, создания и задач нового Российско-белорусского космического аппарата дистанционного зондирования Земли высокого разрешения.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.07.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 26.07.2017
Курсы в банках
на 26.07.2017
Конвертация в банках
на 26.07.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте