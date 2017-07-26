По итогам первых Дней Минска в Омске подписаны соглашения о сотрудничестве между городскими Советами, торгово-промышленными палатами и бизнес-компаниями.

Как сообщает департамент городской экономической политики администрации Омска, в бирже контактов в формате В2В, прошедшей в рамках российско-белорусского бизнес-форума, приняли участие около 50 омских компаний, организаций и учреждений. В составе минской делегации были представители ведущих заводов и предприятий, работающих в различных отраслях: машиностроении, пищевой промышленности, производстве оптико-электронных приборов, туризме.

Состоялось свыше 60 встреч, более половины из которых сами участники оценили как результативные. Подписано 3 соглашения о сотрудничестве.

ИП Малиновская В.А.(«ПРОДЭКО») и КХП «Минскхлебпром» договорились о поставках кондитерских изделий из Беларуси. ООО «Холод-МК» и ОАО «Минский тракторный завод» (дилер ООО «Сибирская база») подписали соглашение об организации производства тракторных компонентов и ремдеталей для оказания сервисных услуг тракторов ОАО «МТЗ» в Омской области.

Конгрессно-выставочная деятельность и деловой туризм станут основой для сотрудничества и взаимодействия ООО Агентство делового туризма и мероприятий «Моментум» и Государственного учреждения «Информационно-туристический центр «Минск».

«Договоренности о сотрудничестве достигнуты в различных сферах: на уровне органов представительной власти, Торгово-промышленных палат и бизнеса. Это, на наш взгляд, позволяет высоко оценивать результаты Дней Минска в нашем городе. Беларусь — наш давний и очень значимый партнер. В последнее время отмечается устойчивая тенденция к росту объемов взаимного товарооборота, поэтому новые перспективы, новые возможности для взаимодействия очень важны для обеих сторон», - сказала директор департамента городской экономической политики Ольга Парфенова.

Дни Минска в Омске продолжаются. Сегодня минская делегация посещает промышленные предприятия.