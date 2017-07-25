Представители деловых кругов Омска заинтересовались продукцией КУП «Минскхлебпром», представленной на бирже контактов, которая работала 25 июля во время бизнес-форума, организованного в рамках Дней Минска в Омске, пишет агентство «Минск-Новости».

Как рассказал директор хлебозавода № 5 КУП «Минскхлебпром» Андрей Борисов, который представлял предприятие на форуме, были проведены переговоры с 14 компаниями, 3 из которых готовы были сразу заключить договоры на поставку продукции минских хлебопеков.

«Эти 3 компании сегодня заключили с нами соглашения о намерениях о сотрудничестве. В основном это торговые сети, которые выражают желание быть нашими представителями в Омском регионе», - пояснил А. Борисов.

В первую очередь омичей заинтересовала продукция с длительным сроком годности: сушки, пряники, печенье и др. Это обусловлено большим расстоянием между городами. Представители КУП «Минскхлебпром» рассказали и о других возможностях, которые вызвали интерес у омского бизнеса. Например, о поставках замороженной продукции предприятия, которая при соблюдении температурного режима и других условий также может долго храниться.

«Вообще мы даже не ожидали такого большого внимания. Во время контактно-кооперационной биржи и к нашей секции, и к секции «Коммунарки» постоянно подходили представители деловых кругов Омска с вопросами и предложениями о сотрудничестве», — подытожил А. Борисов.