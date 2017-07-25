МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ОЧЕРЕДНОЙ РАУНД БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИХ МЕЖМИДОВСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПРОШЕЛ В МОСКВЕ

09:04 26.07.2017 Очередной раунд белорусско-российских межмидовских консультаций по вопросам внешнеполитического анализа и планирования прошел 25 июля в Москве. Белорусскую делегацию на консультациях возглавил начальник управления внешнеполитического анализа МИД Вячеслав Качанов, российскую – директор департамента внешнеполитического планирования МИД Олег Степанов. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, стороны обсудили широкий спектр актуальных вопросов двусторонней и многосторонней повестки дня через призму складывающейся ситуации в мире и в регионе, а также обменялись информацией о подходах в работе по организации аналитико-прогнозной деятельности в системе внешнеполитических ведомств двух стран.