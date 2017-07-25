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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОЧЕРЕДНОЙ РАУНД БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИХ МЕЖМИДОВСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПРОШЕЛ В МОСКВЕ
09:04 26.07.2017
Очередной раунд белорусско-российских межмидовских консультаций по вопросам внешнеполитического анализа и планирования прошел 25 июля в Москве.
Белорусскую делегацию на консультациях возглавил начальник управления внешнеполитического анализа МИД Вячеслав Качанов, российскую – директор департамента внешнеполитического планирования МИД Олег Степанов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, стороны обсудили широкий спектр актуальных вопросов двусторонней и многосторонней повестки дня через призму складывающейся ситуации в мире и в регионе, а также обменялись информацией о подходах в работе по организации аналитико-прогнозной деятельности в системе внешнеполитических ведомств двух стран.
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