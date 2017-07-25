Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и Министерство науки, ИКТ и перспективного планирования Южной Кореи проведут конкурс совместных научно-технических проектов на 2017-2019 годы. Об этом сообщил председатель ГКНТ Александр Шумилин во время встречи с президентом Корейского института науки и технологий (KIST) Ли Бен Гвон.

По его словам, заявки принимаются с 1 августа по 28 сентября 2017 года по следующим приоритетным направлениям двустороннего белорусско-корейского сотрудничества: ядерная энергетика, аэрокосмос, био-технологии, новые материалы, аддитивные технологии.

В свою очередь президент KIST Ли Бен Гвон сообщил, что Корейский институт науки и технологий состоит из ряда научно-исследовательских институтов, которые, в свою очередь, состоят из научно-исследовательских центров. Он отметил, что стороны могут создать совместные исследовательские центры и лаборатории для выполнения научно-технических проектов, представляющих взаимный интерес, прежде всего, в области микроэлектроники, медицины и физиологии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, конкурс совместных белорусско-корейских научно-технических проектов проводится в соответствии с межправительственным соглашением об экономическом, научном и техническом сотрудничестве от 17 мая 2004 г.

Корейский институт науки и технологий (Korea Institute of Science and Technology) создан в 1966 г. как первый научно-технический исследовательский институт в стране и сегодня продолжает играть ведущую роль в данной области. Основная миссия KIST – поиск решений для преодоления глобальных вызовов, таких как старение населения, а также ограниченность энергетических, продовольственных и иных ресурсов с помощью передовых научных исследований.