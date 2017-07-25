Заседание совместной российско-белорусской рабочей группы по реализации пилотного проекта по созданию инфраструктуры пространственных данных Смоленской (Россия) и Витебской областей состоялось 19 июля на базе Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии России (Росреестр).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, на заседании были рассмотрены результаты работы по реализации пилотного проекта по созданию инфраструктуры пространственных данных Смоленской и Витебской областей; определение серверных мощностей, необходимых для ведения узла инфраструктуры пространственных данных Смоленской и Витебской областей; формирование планов на последующие перспективы.

Представители системы Госкомимущества – первый заместитель генерального директора ГУП «Национальное кадастровое агентство» Сергей Левчик, начальник отдела формирования и ведения базы геодезических данных ГП «Белгеодезия» Надежда Рудницкая и ведущий геодезист отдела формирования и ведения базы геодезических данных ГП «Белгеодезия» Михаил Тараканов 20-21 июля приняли участие в заседании рабочей группы по инфраструктуре пространственных данных (ИПД) Межгосударственного совета по геодезии, картографии, кадастру и дистанционному зондированию Земли государств-участников СНГ.

На заседании, которое состоялось также на базе Росреестра, были рассмотрены подходы к созданию информационных систем в области пространственных данных и инфраструктуры пространственных данных (далее – ИПД) в государствах-участниках СНГ; предложения по классификатору базовых пространственных данных.

Кроме того, обсуждались правила кадастрового деления территории и присвоения кадастровых номеров объектам недвижимости, а также ведения адресов; отработка принципов реализации инфраструктуры пространственных данных для пограничных территорий в рамках российско-белорусского пилотного проекта; выбор геодезической основы ИПД и вопросы создания единой картографической основы ИПД; модельный закон об инфраструктуре пространственных данных СНГ.