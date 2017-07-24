Национальная академия наук Беларуси и Корейский институт науки и технологий (KIST) 24 июля подписали меморандум о взаимопонимании.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НАН Беларуси, перед подписанием меморандума стороны обменялись информацией о представляемых научных учреждениях и обсудили сферы дальнейшего сотрудничества и совместных исследований. В частности, речь шла о возможности создания совместной лаборатории или научного центра, обмене научными кадрами.

Стороны договорились в ближайшее время сформировать перечень перспективных проектов и тем для исследований, представляющих взаимный интерес.