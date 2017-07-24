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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СЭЗ «БРЕСТ» ПОМОЖЕТ КОМПАНИЯМ КУЯВСКО-ПОМОРСКОГО ВОЕВОДСТВА НАЙТИ ПАРТНЕРОВ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
10:31 25.07.2017
Делегация Куявско-Поморского воеводства (Польша) под руководством председателя правления Надвислянского союза работодателей «ЛЕВИАТАН» Романа Рогальского 20-21 июля посетила СЭЗ «Брест».
Это уже третий визит в рамках подписанного в 2016 году договора о сотрудничестве между администрацией СЭЗ и компанией «Левиатан». На этот раз в состав делегации вошли руководители польских компаний, занимающихся переработкой сельхозпродукции и металлообработкой.
Как сообщает сайт СЭЗ, цель визита польских предпринимателей – поиск партнеров для сотрудничества.
В ходе визита состоялась встреча с руководством области, переговоры в администрации СЭЗ, а также посещение предприятий-резидентов СЭЗ и пищевых предприятий области.
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