Делегация Куявско-Поморского воеводства (Польша) под руководством председателя правления Надвислянского союза работодателей «ЛЕВИАТАН» Романа Рогальского 20-21 июля посетила СЭЗ «Брест».

Это уже третий визит в рамках подписанного в 2016 году договора о сотрудничестве между администрацией СЭЗ и компанией «Левиатан». На этот раз в состав делегации вошли руководители польских компаний, занимающихся переработкой сельхозпродукции и металлообработкой.

Как сообщает сайт СЭЗ, цель визита польских предпринимателей – поиск партнеров для сотрудничества.

В ходе визита состоялась встреча с руководством области, переговоры в администрации СЭЗ, а также посещение предприятий-резидентов СЭЗ и пищевых предприятий области.