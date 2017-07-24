Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в ходе визита 24 июля в Словению встретился с президентом этой страны Борутом Пахором, заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Карлом Эрьявцем, мэром Люблян Зораном Янковичем, представителями крупного словенского бизнеса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, В.Макей на переговорах со своим коллегой К.Эрьявцем обсудил актуальное состояние и перспективы развития белорусско-словенских отношений, взаимодействие Беларуси и Словении в рамках международных организаций, диалог по линии Беларусь – ЕС, сотрудничество двух стран в ходе белорусского председательства в Центрально-Европейской Инициативе. Основной акцент был сделан на вопросах активизации торгово-экономических и инвестиционных связей между двумя странами.

В качестве приоритетных сфер укрепления отношений сторонами выделены инновационная и телекоммуникационная сферы, строительство и энергетика, сельское хозяйство и переработка пищевой продукции, машиностроение и фармацевтика. Рассмотрены вопросы расширения кредитно-инвестиционного и банковского взаимодействия, промышленной кооперации. Достигнута договоренность об активизации работы по налаживанию сотрудничества между регионами двух стран, в частности между столичными мэриями.

Подчеркнуто, что прочным фундаментом для выстраивания долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества являются исторически тесные связи и традиционно теплое отношение наших народов друг к другу.

По итогам переговоров подписана Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел Беларуси и Словении на 2017-2018 гг., которая предусматривает перечень конкретных двусторонних мероприятий и является своего рода «дорожной картой» развития отношений между внешнеполитическими ведомствами двух стран на ближайшую перспективу.

Министры также обменялись поздравительными посланиями по случаю 25-летия установления дипломатических отношений. В своем послании В.Макей подчеркнул, что спектр взаимных интересов и диалог между нашими странами расширяется с каждым годом.

В тот же день В.Макей был принят пезидентом Словении Б.Пахором. Стороны рассмотрели вопросы развития экономических, инвестиционных, гуманитарных и культурных связей, подчеркнули необходимость расширения и повышения уровня политического диалога между странами. Обсуждена ситуация в регионе и проблематика международной безопасности. Особое внимание уделено вопросам развития взаимодействия Беларуси с Европейским союзом.

На встрече с мэром Люблян З.Янковичем обсуждены перспективы налаживания прямого сотрудничества между столицами. Акцент был сделан не только на развитии торгово-экономического сотрудничества и обмене опытом и перспективными наработками в сфере городского хозяйства, но и на культурной и гуманитарной составляющей.

В. Макей поблагодарил за предоставление Люблянской библиотекой оригинала «Малой подорожной книги» Франциска Скорины для временного экспонирования в Национальной библиотеке Беларуси. Отдельно отмечен высокий потенциал сотрудничества в сфере образования.

Состоялась также встреча министра с представителями крупного словенского бизнеса, заинтересованного в углублении сотрудничества с Беларусью, на которой обсуждены перспективы реализации экономических проектов, создания совместных производств и выхода на рынки третьих стран.