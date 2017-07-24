Национальная академия наук Беларуси и Хэнаньская академия наук (Китай) 21 июля заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НАН Беларуси, целями соглашения являются усиление научно-технических потенциалов сторон, развитие и расширение отношений между научными учреждениями, содействие научно-техническому сотрудничеству в практической реализации совместных научных разработок в областях, которые представляют взаимный интерес.

Сотрудничество между сторонами в рамках договора предполагает регулярные заседания по техническому сотрудничеству; разработку и реализацию совместных научных и научно-технических проектов; участие в совместных заявках на получение национальных и международных грантов; организацию доступа для исследований на уникальных установках и центрах коллективного пользования; создание совместных научно-производственных центров; создание совместных предприятий и организацию производства в рамках формируемых технопарковых зон; организацию совместных мероприятий; подготовку научных кадров, включая обучение в магистратуре и аспирантуре; обмен приглашенными учеными; организацию стажировок и целевых программ повышения квалификации; обмен научной и другой информацией.