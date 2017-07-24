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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛОРУССКОЙ ТПП И ОМСКАЯ ТПП ПОДПИШУТ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
14:52 24.07.2017

В Омск 25 июля прибудет делегация из белорусской столицы во главе с председателем Минского городского Совета депутатов Василием Панасюком.

Как сообщает информационное агентство «ОМСКРЕГИОН», в составе белорусской делегации — представители власти, бизнеса, культуры.

В бизнес-инкубаторе начнет работу бизнес-форум, который откроет и. о. мэра Сергей Фролов. Здесь состоятся прямые переговоры представителей омских и минских бизнес-компаний, обмен опытом, обсуждение перспектив сотрудничества.

В форуме примут участие представители Щучинского маслосырзавода, холдинга «Белорусское оптико-механическое объединение», унитарного предприятия «Белпрофсоюзкурорт», ООО «ОмскМАЗЦентр» — дилера открытого акционерного общества «МАЗ», коммунального унитарного предприятия «Минскхлебпром» и другие. В рамках бизнес-форума состоится подписание соглашения о сотрудничестве между Омской торгово-промышленной палатой и Минским отделением Белорусской ТПП.

Как отметила директор департамента городской экономической политики Ольга Парфенова, Беларусь является значимым внешнеторговым партнером Омска, занимает четвертое место во внешнеторговом обороте.

«В прошлом году взаимный товарооборот составил 38 миллионов долларов США. За текущий год мы видим серьезное увеличение этого показателя: в 2,3 раза по отношению к соответствующему периоду 2016 года», — сообщила О. Парфенова.

В числе партнеров Омска такие города Беларуси как Гомель, Минск, Могилев. На встрече в администрации города Омска председатель Омского городского Совета Галина Горст и председатель Минского городского Совета депутатов Василий Панасюк подпишут соглашение о сотрудничестве представительных органов власти Омска и Минска.
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