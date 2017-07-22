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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


В ЛЮКСЕМБУРГЕ 27 ОКТЯБРЯ ПРОЙДЕТ БЕЛОРУССКО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ
13:45 24.07.2017

Белорусско-европейский экономический форум пройдет 27 октября в Люксембурге.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном агентстве инвестиций и приватизации, главная цель форума – создание эффективной и ориентированной на результат разноуровневой площадки для налаживания устойчивого взаимодействия белорусских кредитно-финансовых учреждений и субъектов хозяйствования с европейскими партнерами и продвижения сильных, во многом уникальных сторон белорусской экономики (IT, логистика) среди западных деловых кругов.

Кроме того, целями форума являются: привлечение западных инвестиций в создание новых производственных мощностей в Беларуси; изучение люксембургского опыта развития финансовой системы и становления страны в качестве международно-признанного финансово-инвестиционного центра; повышение информированности потенциальных заказчиков о возможностях белорусских IT-компаний по выпуску программных продуктов; обсуждение перечня приоритетных инфраструктурных проектов, реализация которых позволит создать новые конкурентоспособные каналы доставки товаров через Беларусь из/в Западную Европу, в том числе в рамках инициативы «Один пояс – один путь».

Целевая аудитория и участники форума: Министерство финансов Люксембурга, Ассоциация банков Люксембурга, Ассоциация инвестиционных фондов Люксембурга, объединения «Инновационный Люксембург», «Финансовый Люксембург», отдельные кредитно-финансовые учреждения Люксембурга, Еврокомиссия, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Северный инвестиционный банк; порты Западной Европы, логистические операторы Люксембурга, Бельгии, Нидерландов, Германии.
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