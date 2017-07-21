Представитель Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси – начальник аналитического отдела главного управления антимонопольного регулирования Нина Богуш в составе белорусской делегации 19 и 20 июля совершила визит в Египет, где встретилась с руководителем Египетской администрации антимонопольного регулирования Моной Эльграф.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, в рамках встречи обсужден подготовленный белорусской стороной проект меморандума о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области антимонопольного регулирования и развития конкуренции между Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь и Министерством торговли и промышленности Арабской Республики Египет.

Целями меморандума являются развитие и укрепление сотрудничества между сторонами в области антимонопольного регулирования и развития конкуренции посредством обмена информацией и опытом, а также осуществления деятельности, направленной на наращивание его потенциала.

По итогам встречи проект меморандума согласован сторонами для подписания. Также определены направления возможного двустороннего перспективного сотрудничества – противодействие картелям, контроль за экономической концентрацией и др.