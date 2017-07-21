ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
24.07.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЕДОМСТВА БЕЛАРУСИ И СЛОВЕНИИ ПОДПИШУТ ПРОГРАММУ СОТРУДНИЧЕСТВА ДО 2018 ГОДА
10:59 24.07.2017

23-25 июля проходит визит министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея в Словению по приглашению вице-премьера – министра иностранных дел Словении Карла Эрьявца.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, в рамках визита помимо переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран запланировано проведение встреч В. Макея с президентом Словении Борутом Пахором, мэром Любляны Зораном Янковичем, а также представителями бизнес-кругов Словении.

Предусмотрено подписание программы сотрудничества внешнеполитических ведомств Беларуси и Словении на 2017-2018 гг.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.07.2017
валюта курс
EUR 2.2534
USD 1.9351
RUB 3.2849
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.07.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2534 +0.0141
USD 1.9351 -0.0114
RUB 3.2849 -0.0079
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2600 2.2650
USD 1.9420 1.9430
RUB 3.2500 3.2650
подробнее

Конвертация в банках
на 24.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1630 1.1680
EUR/RUB 69.2000 69.5000
USD/RUB 59.5000 60.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте