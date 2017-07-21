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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЕДОМСТВА БЕЛАРУСИ И СЛОВЕНИИ ПОДПИШУТ ПРОГРАММУ СОТРУДНИЧЕСТВА ДО 2018 ГОДА
10:59 24.07.2017
23-25 июля проходит визит министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея в Словению по приглашению вице-премьера – министра иностранных дел Словении Карла Эрьявца.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, в рамках визита помимо переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран запланировано проведение встреч В. Макея с президентом Словении Борутом Пахором, мэром Любляны Зораном Янковичем, а также представителями бизнес-кругов Словении.
Предусмотрено подписание программы сотрудничества внешнеполитических ведомств Беларуси и Словении на 2017-2018 гг.
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