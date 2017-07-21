Беларусь и Украина согласовали подходы к дальнейшему развитию приграничного сотрудничества.

"Убежден, что сегодняшние соглашения послужат динамичному развитию двух стран, укреплению дружбы между нашими народами", - сказал Александр Лукашенко 21 июля в ходе официальных переговоров в Киеве с президентом Украины Петром Порошенко.

Он также подтвердил готовность Беларуси содействовать мирному урегулированию конфликта в Украине. По его словам, много времени на переговорах было уделено сотрудничеству по вопросу Донецкой и Луганской областей.

"Прежде всего (я Петру Алексеевичу об этом сказал и попросил его), мы поставляем гуманитарную помощь в эти области. Мы хотели бы работать там без посредников и по наикратчайшему пути. И просил, что если будет интерес какой-то и у нас совпадут эти гуманитарные конвои, чтобы мы это сделали вместе", - сказал Александр Лукашенко.

"Люди-то ведь наши, делить нам нечего. Я благодарен Президенту и его коллегам, которые согласились на этот шаг. Мы в состоянии своим людям (я не считаю их чужими) помогать, кто попал в беду", - подчеркнул он.

В свою очередь Петр Порошенко заявил, что развитие тесных отношений с соседними странами, в первую очередь с Беларусью, остается для Украины важнейшим приоритетом. Он предложил не сбавлять темпа в развитии сотрудничества и наметить принципиальную дорожную карту этого процесса, поставить соответствующие задачи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, в целом стороны провели содержательные переговоры и обсудили весь спектр актуальных вопросов взаимодействия как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

По итогам переговоров подписаны документы о развитии взаимодействия по разным направлениям. В их числе программа сотрудничества в сфере культуры между профильными министерствами на 2017-2021 годы, соглашение между Уполномоченным по делам религий и национальностей Беларуси и Министерством культуры Украины о сотрудничестве в сфере межнациональных отношений, соглашение о научном сотрудничестве между Национальной академией наук Беларуси и Национальной академией наук Украины.

Кроме того, в Киеве параллельно с переговорами на высшем уровне состоялся белорусско-украинский бизнес-форум, по итогам которого заключены договоренности на сумму более $45 млн.