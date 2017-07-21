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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И УКРАИНА НАМЕРЕНЫ УГЛУБЛЯТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КООПЕРАЦИЮ И СОДЕЙСТВОВАТЬ АКТИВНОМУ РАЗВИТИЮ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
09:00 24.07.2017

Беларусь и Украина намерены углублять производственную кооперацию и содействовать активному развитию торгово-экономических отношений. Договоренность об этом достигнута 21 июля в ходе официальных переговоров в Киеве Александра Лукашенко с президентом Украины Петром Порошенко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, переговоры носили максимально конкретный характер.

"Сегодня разговор продолжился, на первый план вышли вопросы экономики. Беларусь и Украина заинтересованы в расширении экспорта, развитии промышленной кооперации, совместных проектах по модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры, внедрении инновационных технологий", - сказал Александр Лукашенко.

Украину он назвал одним из приоритетных рынков для белорусских товаров, равно как и белорусский рынок - для украинских. В 2016 году товарооборот приблизился к $4 млрд, увеличившись по сравнению с 2015-м более чем на 10%. За первые месяцы текущего года темп роста этого показателя еще выше.

"Однако успокаиваться рано. Мы далеки от прежних достижений белорусско-украинского сотрудничества, когда годовой товарооборот был почти $8 млрд. Все возможности для наращивания таких объемов у нас имеются, и сопредседатели нашей совместной межправительственной комиссии заверили, что в течение двух лет мы достигнем этого уровня. Может быть, нам удастся его и превзойти", - заявил Александр Лукашенко.

Он рассказал, что стороны договорились ускорить работу по созданию новых кооперационных производств в самых различных отраслях.

"Мы будем совместно производить любую продукцию, которая пользуется спросом на международных рынках. И у нас тысячи товаров, которые мы можем совместно производить и продавать", - подчеркнул Лукашенко.

"Один на один мы с вами обсудили наиболее щепетильные вопросы сотрудничества. Мы в этом направлении будем двигаться, и я вам сказал, что у нас нет никакой аллергии, мы не торгуем и не дружим против кого-то. Мы хотим работать вместе на дальней дуге, в других странах, создавать совместный продукт, продавать его. Мы будем создавать высокотехнологичный товар и будем им торговать вместе на зарубежных рынках. В этом была суть наших договоренностей", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Достичь заметного прогресса, по его мнению, поможет активизация белорусско-украинских межрегиональных связей, которым во время переговоров было уделено немало внимания. Стороны, в частности, договорились организовать соответствующее сотрудничество и провести первый межрегиональный форум в Гомеле. Второе подобное мероприятие пройдет в Украине.
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