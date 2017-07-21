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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БУТБ И КИЕВСКАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ БИРЖА ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
16:37 21.07.2017
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» и Киевская агропромышленная биржа подписали соглашение о сотрудничестве. Документ подписан в рамках состоявшегося 21 июля в Киеве Белорусско-украинского бизнес-форума.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, документом предусмотрено взаимодействие по таким направлениям, как обмен информацией, развитие торгово-экономических связей в сфере оптовой торговли биржевыми товарами, поиск потенциальных участников торгов из числа белорусских и украинских компаний и создание совместной электронной торговой площадки.
На пленарном заседании форума председатель правления БУТБ Аркадий Саликов рассказал про использование биржевого механизма для расширения взаимной торговли Беларуси и Украины.
По его словам, вовлечение белорусских и украинских субъектов хозяйствования в биржевую торговлю будет не только способствовать росту товарооборота между нашими странами, но и позволит повысить эффективность торгово-закупочной деятельности, сократить транзакционные издержки и свести к минимуму сопутствующие риски.
А. Саликов также подчеркнул, что биржа имеет значительный опыт реализации проектов в области безбумажной торговли и готова поделиться своими наработками с украинскими коллегами.
Помимо участия в пленарном заседании, делегация БУТБ провела ряд переговоров с представителями украинского бизнеса.
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