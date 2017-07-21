По инициативе руководителя отделения посольства Беларуси в России в Хабаровске Александра Бобцова в июле года для субъектов хозяйствования Дальневосточного региона России состоялась презентация автомобильной техники белорусских производителей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, основное внимание на презентации было уделено ОАО «Амкодор», ОАО «Минский автомобильный завод» и ОАО «Минский тракторный завод».

Участники ознакомились с номенклатурной линейкой выпускаемой техники, а также с новейшими разработками упомянутых выше белорусских предприятий-производителей. Узнали о преимуществах выпускаемой продукции в сравнении с другими производителями.

Так, например, преимуществом ОАО «Амкодор» являются его универсальные погрузчики. Низкие эксплуатационные расходы, надежность и простота в обслуживании — вот важнейшие качества этих машин. Благодаря гидравлическому адаптеру они могут оснащаться быстросменными рабочими механизмами. Погрузчики ОАО «Амкодор» совместимы более чем с сорока различными приспособлениями, которые превращают их в высокопроизводительные комплексы, с успехом применяемые в промышленном, гражданском, дорожном строительстве, в коммунальном, сельском и лесном хозяйстве. Всего же ОАО «Амкодор» выпускает более 90 моделей и модификаций дорожно-строительной и специальной техники.

Из обширнейшей линейки производимой ОАО «Минский автомобильный завод» грузовой, пассажирской, коммунальной, специальной и прицепной техники были отмечены модели, пользующиеся наибольшим спросом в Дальневосточном регионе:

седельные тягачи с колесными формулами 4×2, 6×4 и 6×6 (МАЗ 543029, МАЗ 643019, МАЗ 6425);

самосвалы грузоподъемностью не менее 20 тонн, с колесными формулами 6×4, 8×4, 6×6 (МАЗ 650119 и др.);

автомобильные краны МАЗ-ZOOMLION грузоподьемностью 40–60 тонн, с колесной формулой 8×4 (КС-6574Z-1, КС-6576Z-1);

компактный 25 тонный автокран двуосник — КС-5574BY-8-02, который выпускается под брендом «ЗУБР»;

низкопольные автобусы — МАЗ 203 вместимостью — 28 / 110 человек, и МАЗ 206 вместимостью 25/72 человека;

готовящийся к выпуску школьный автобус МАЗ 257, созданный специально для перевозки детей, в том числе по ухабистым проселочным дорогам.

В ряду преимуществ техники ОАО «МТЗ» упоминались МТЗ 80/82, который в настоящее время трудится по всему миру в количестве более полутора миллиона экземпляров, и продукция входящего в структуру ОАО «МТЗ»ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов», в частности, малогабаритный трактор «Беларус-320» и его модификации. В настоящее время завод насчитывает более 10 моделей тракторов и коммунальных машин на их базе, которые подходят к применению в рамках набирающей обороты программы «Дальневосточный гектар».

В ходе встречи участники высказали пожелание по скорейшей организации единого сервисного центра для техники, произведенной в Беларуси, а также выразили заинтересованность в ее приобретении.