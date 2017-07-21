В середине июля состоялась встреча представителей субъектов товаропроводящей сети ОАО «Минский моторный завод» и сборочных предприятий Украины с руководящим составом ММЗ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, от украинской стороны присутствовали ООО «Слобожанская промышленная компания» (Харьков), ООО «ТПК «Омега-автопоставка» (Харьковская обл., пгт. Васищево), ООО «Автокомпоненты «Автек» (Киев), ООО «Машзавод «Техника» (Киев).

ООО «СПК» является заводом-изготовителем и стратегическим партнером ММЗ. Технические и экономические взаимосвязи между предприятиями развиваются с 2007 года. На протяжении ряда лет постоянно увеличивался объем поставок 4- и 6-цилиндровых двигателей для конвейера по сборке сельскохозяйственной техники и моторно-силовых агрегатов. Их модельный ряд достаточно широк, это разные модификации двигателей Д-245, Д-246, Д-260 и Д-262. В 2016 году ООО «СПК» закупило 758 моторов на сумму около 2,78 млн долларов. Заказ на июль составляет 80 двигателей.

ООО «ТПК «Омега-автопоставка» – дилер ММЗ в Украине с мая 2006 года, реализует на всей территории соседнего государства двигатели и запчасти. В 2016 году сумма его заказа составила свыше 843 тысяч долларов, за 6 месяцев нынешнего года – свыше 484 тысяч долларов. В номенклатуре поставляемых ему двигателей – разные модификации Д-243-х и Д-245-х. ООО «Автокомпоненты «Автек» – также дилер ММЗ, с февраля 2009 года. В 2016 году закупил продукцию на сумму свыше 860 тысяч долларов, за полгода 2017-го – свыше 458 тысяч долларов. Эта организация приобретает моторы Д-243, Д-245, Д-260.2 и MMZ-3LD.

ООО «Машзавод «Техника» производит насосные станции. Прямое сотрудничество с ММЗ началось в 2014 году, раньше оно осуществлялось через дилера. Предыдущие поставки были произведены в 2015 году, это двигатели Д-243, Д-245 и MMZ-3LD. Сейчас представитель предприятия приехал в Минск, чтобы договориться о возобновлении прямого сотрудничества.

Представители украинских организаций задали волнующие их вопросы, высказали предложения, направленные на решение проблемных моментов сотрудничества, для его развития и выхода на новый уровень.

Затем участники совещания направились в экспериментальный цех, где осмотрели выставку новых перспективных разработок, среди которых были самоходное шасси, малолитражные двигатели, газодизели, двигатели экологического класса Евро-5 и другие.

По итогам всех обсуждений были приняты решения, в которых учтены замечания и пожелания украинских организаций, что должно оптимизировать условия сотрудничества, сделать его более активным и плодотворным.