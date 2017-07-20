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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПОРЯДКА 40 КОМПАНИЙ ТЭК СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОЯВИЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С «БЕЛЭНЕРГО» И «БЕЛТОПГАЗ»
12:15 21.07.2017

Министерство энергетики Беларуси приняло участие в 8-й международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2017», которая проходила 10-13 июля в Екатеринбурге.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэнерго, участниками коллективной экспозиции Минэнерго выступили государственные производственные объединения «Белэнерго» и «Белтопгаз», организатор экспозиции – Информационно-издательский центр ОАО «Экономэнерго».

За четыре дня работы форума о возможностях предприятий электроэнергетики и торфяной промышленности проинформировано более 200 представителей организаций различных направлений и форм собственности из России, Беларуси, Италии, ОАЭ, Китая, Японии. Порядка 40 компаний топливно-энергетического комплекса проявили заинтересованность в сотрудничестве в области ремонта и наладки энергооборудования, строительства котельных, работающих на торфе, закупки и реализации оборудования и услуг, логистики, права и других направлений деятельности.

На стенде Минэнерго были представлены достижения предприятий электроэнергетики и торфяной отрасли Беларуси в области проектирования, строительства, производства, научных исследований, а также подготовки кадров. Информационный контент экспозиции включал серию фотоальбомов «Министерство энергетики Республики Беларусь приглашает к сотрудничеству», широкий ассортимент проспектов, листовок, дисков, книг, сувенирной продукции в соответствии с обширной тематикой направлений, представленных на стенде. Для посетителей и гостей экспозиции в режиме нон-стоп демонстрировались промо-ролики, мультимедийные презентации, слайды, представляющие производственный и интеллектуальный потенциал организаций отрасли.

В целом экспозиция Минэнерго способствовала развитию делового партнерства в сфере энергетики, расширению спектра взаимодействия с потенциальными партнерами как России, так и других стран мира.
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