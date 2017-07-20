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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДНИ МИНСКА ПРОЙДУТ 25-26 ИЮЛЯ В ОМСКЕ
11:19 21.07.2017
25-26 июля в Омске пройдут Дни Минска, участие в которых примет делегация белорусской столицы во главе с председателем Минского городского Совета депутатов Василием Панасюком, пишет агентство «Минск-Новости».
Как сообщили в Мингорисполкоме, белорусские гости посетят Омский региональный бизнес-инкубатор, где откроется бизнес-форум, в рамках которого предусмотрено проведение переговоров между деловыми кругами обоих городов, представление туристического потенциала Минска и другие мероприятия.
В ходе визита также запланировано подписание протокола о сотрудничестве и взаимодействии между Мингорсоветом и Омским Советом депутатов.
Также в рамках визита предусмотрено посещение предприятий Омска.
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