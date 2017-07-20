В ходе третьего дня деловой программы 13-го Международного авиационно-космического салона «МАКС-2017» 20 июля АО «Вертолеты России» вручило ОАО «558 Авиационный ремонтный завод» свидетельство ремонтной организации на право выполнения капитального ремонта вертолетов гражданского назначения Ми-8/Ми-17. Соответствующее соглашение стороны подписали в ходе международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2017.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, выступая на церемонии вручения документа, заместитель генерального директора по послепродажному облуживанию АО «Вертолеты России» Игорь Чечиков подчеркнул, что это высокое доверие белорусскому предприятию, как надежному партнеру, который гарантирует качество выполняемых работ.

«Мы завершили процесс сертификации. Я считаю, что это не просто свидетельство – это высокая оценка вашему труду, вашим техническим возможностям и высокое доверие вам, как надежным партнерам. Надеюсь, следующее соглашение у нас будет реализовано уже по военным вертолетам», – добавил представитель российского холдинга.

В свою очередь директор ОАО «558 Авиационный ремонтный завод» Павел Пинигин поблагодарил российскую сторону за оказанное доверие и подчеркнул, что предприятие прошло трудный путь, проделав большую и сложную работу, чтобы соответствовать всем требованиям данного сертификата.

«Спасибо за высокую оценку. Мы будем ее подтверждать и надеемся в ближайшее время получить такой же сертификат, но уже на военные вертолеты», – сказал руководитель белорусского авиаремонтного предприятия.