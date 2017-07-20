Президент Молдовы Игорь Додон ознакомился с работой ряда предприятий республики, в том числе с работой сельскохозяйственного производства «Мазоловогаз» УП «Витебскоблгаз» в рамках проходившего 14 июля официального визита в Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэнерго, мМолдавская делегация ознакомилась с опытом сельскохозяйственного производства, отметив налаженную работу подразделения, а также высокий уровень автоматизации производственных процессов на предприятии. Особое внимание было уделено роботизированной ферме, где робот выполняет все виды работ, начиная от кормления и заканчивая уборкой навоза, освобождая трудовые ресурсы животноводов.

После посещения фермы вниманию делегации был представлен «Умный дом», оборудованный современным комплексом эффективных технологий и устройств, отвечающих за полную автоматизацию бытовых процессов.

Игорь Додон отметил высокоэффективную работу сельскохозяйственного производства УП «Витебскоблгаз», а также филиала по оказанию услуг оздоровления и торговле «Метан».