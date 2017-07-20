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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МОЛДАВСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ОЗНАКОМИЛАСЬ С ОПЫТОМ РАБОТЫ СХП «МАЗОЛОВОГАЗ» УП «ВИТЕБСКОБЛГАЗ»
10:16 21.07.2017
Президент Молдовы Игорь Додон ознакомился с работой ряда предприятий республики, в том числе с работой сельскохозяйственного производства «Мазоловогаз» УП «Витебскоблгаз» в рамках проходившего 14 июля официального визита в Беларусь.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэнерго, мМолдавская делегация ознакомилась с опытом сельскохозяйственного производства, отметив налаженную работу подразделения, а также высокий уровень автоматизации производственных процессов на предприятии. Особое внимание было уделено роботизированной ферме, где робот выполняет все виды работ, начиная от кормления и заканчивая уборкой навоза, освобождая трудовые ресурсы животноводов.
После посещения фермы вниманию делегации был представлен «Умный дом», оборудованный современным комплексом эффективных технологий и устройств, отвечающих за полную автоматизацию бытовых процессов.
Игорь Додон отметил высокоэффективную работу сельскохозяйственного производства УП «Витебскоблгаз», а также филиала по оказанию услуг оздоровления и торговле «Метан».
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