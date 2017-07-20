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ГЛАВА КГК БЕЛАРУСИ ЛЕОНИД АНФИМОВ И ПОСОЛ ВЕЛИКОБРИТАНИИ ФИОННА ГИББ ОБСУДИЛИ ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСПРЕДПРИЯТИЙ
09:45 21.07.2017

В Комитете госконтроля состоялась рабочая встреча руководителя главного контрольного ведомства Беларуси Леонида Анфимова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Республике Беларусь Фионной Гибб.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, председатель Комитета госконтроля рассказал об основных направлениях деятельности ведомства, его задачах и функциях, главными из которых являются контроль за расходованием бюджетных средств и госсобственности. Он отметил, что также важное место в работе КГК занимает экспертиза проектов законодательных актов, координация деятельности контролирующих и надзорных органов.

Леонид Анфимов и Фионна Гибб обсудили вопросы, связанные с повышением эффективности деятельности государственных предприятий. Леонид Анфимов подчеркнул, что Комитет госконтроля, помимо установления нарушений в ходе контрольных мероприятий, также вносит предложения по повышению эффективности различных отраслей экономики и социальной сферы.

В ходе состоявшейся 20 июля встречи также были рассмотрены вопросы, связанные с проводимой в Беларуси работе по исключению излишних требований, предъявляемых к бизнесу, и совершенствованию контрольной и надзорной деятельности. С этой целью подготовлен ряд проектов решений главы государства. В работе над этими документами активное участие принимает Комитет госконтроля.
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