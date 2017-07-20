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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


В БРЮССЕЛЕ СОСТОЯЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ РАУНД ДИАЛОГА МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ И ЕС В СФЕРЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
09:07 21.07.2017

В Брюсселе (Королевство Бельгия) 20 июля состоялся очередной раунд диалога между Беларусью и ЕС в сфере прав человека.

Делегацию Беларуси на мероприятии возглавил заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко, делегацию Европейского союза – руководитель Директората Европы и Центральной Азии Европейской службы внешних действий (ЕСВД) Томас Майр-Хартинг. От Беларуси в мероприятии приняли участие сотрудники МИД и Министерства юстиции. Со стороны ЕС в диалоге участвовали представители ЕСВД, Европейской комиссии, а также ряда государств-членов ЕС (в качестве наблюдателей).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, в ходе мероприятия были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего взаимодействия между Беларусью и ЕС в правочеловеческой сфере, в том числе в контексте реализации Национального плана действий по правам человека и рекомендаций в рамках Универсального периодического обзора Совета по правам человека ООН, реформирования пенитенциарной системы, обеспечения гражданских свобод, защиты уязвимых групп населения, гендерного равенства, борьбы с насилием в семье.

Стороны также обменялись мнениями по ряду индивидуальных случаев в области соблюдения прав человека в ЕС и Беларуси.

Представители отдельных белорусских неправительственных организаций приняли участие в обсуждении ряда вопросов повестки дня диалога, высказав свои оценки и предложения.
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