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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОАО «558 АРЗ» И ПАО «ОАК» ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВА В ОТНОШЕНИИ ТРЕТЬИХ СТРАН
16:16 20.07.2017
В рамках авиасалона МАКС-2017 директор ОАО «558 Авиационный ремонтный завод» Павел Пинигин и президент ПАБ «Объединенная авиастроительная корпорация» Юрий Слюсарь 19 июля подписали соглашение об основных принципах взаимодействия и сотрудничества в отношении третьих стран.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме Беларуси, целью соглашения является определение основных принципов долгосрочного взаимодействия и сотрудничества сторон при работе на рынках третьих стран в области текущего и капитального ремонта, обслуживания, модернизации авиационной техники ранее произведенной и/или производимой на предприятиях ПАО «ОАК» (АТ) включая ее комплектующие изделия, средства наземного обеспечения, средства наземного контроля, инструмент и любой другое оборудование, связанное с выполнением обслуживания, ремонта и модернизации АТ.
В соответствии с положениями соглашения стороны строят свои взаимоотношения на условиях стратегического партнерства и обязуются в отношениях между собой и третьими лицами учитывать взаимные интересы каждой из сторон и будут информировать друг друга об обращениях эксплуатантов российской АТ из третьих стран с целью выработки согласованной позиции по проведению ее обслуживания, ремонта и модернизации.
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