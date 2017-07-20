В рамках авиасалона МАКС-2017 директор ОАО «558 Авиационный ремонтный завод» Павел Пинигин и президент ПАБ «Объединенная авиастроительная корпорация» Юрий Слюсарь 19 июля подписали соглашение об основных принципах взаимодействия и сотрудничества в отношении третьих стран.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме Беларуси, целью соглашения является определение основных принципов долгосрочного взаимодействия и сотрудничества сторон при работе на рынках третьих стран в области текущего и капитального ремонта, обслуживания, модернизации авиационной техники ранее произведенной и/или производимой на предприятиях ПАО «ОАК» (АТ) включая ее комплектующие изделия, средства наземного обеспечения, средства наземного контроля, инструмент и любой другое оборудование, связанное с выполнением обслуживания, ремонта и модернизации АТ.

В соответствии с положениями соглашения стороны строят свои взаимоотношения на условиях стратегического партнерства и обязуются в отношениях между собой и третьими лицами учитывать взаимные интересы каждой из сторон и будут информировать друг друга об обращениях эксплуатантов российской АТ из третьих стран с целью выработки согласованной позиции по проведению ее обслуживания, ремонта и модернизации.