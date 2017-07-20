20-21 июля в Минске проходит международный семинар по вопросам сотрудничества в борьбе с коррупцией и преступлениями в экономической сфере, организованный Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля и Европейской комиссией в рамках программы TAIEX.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, основная цель семинара – обмен опытом и знаниями в области борьбы с коррупцией в экономической сфере. При этом основной акцент сделан на минимизацию коррупционных рисков при проведении закупок товаров, работ и услуг за счет государственных средств. Именно эта деятельность рассматривается органами финансовых расследований в качестве одной из наиболее подверженных коррупции в экономической сфере.

Исходя из практики работы финансовой милиции, наиболее часто встречающимся проявлениями коррупции в сфере госзакупок является незаконное ограничение доступа лиц к участию в процедуре закупки с тем, чтобы создать условия для заключения договора с заранее выбранной организацией, а также искуственное занижение участником торгов цены с последующим ее повышением, после того как он был объявлен победителем, путем заключения дополнительных соглашений к договору.

Коррупционные проявления в сфере госзакупок не только приводят к увеличению расходования бюджетных средств, но и создают предпосылки для дальнейшего развития коррупции. В этой связи указанное направление для органов финансовых расследований имеет приоритетное значение.

Евросоюз в семинаре представляют эксперты из Бельгии, Литвы, Польши и Финляндии. Иностранные представители расскажут о способах и методах борьбы с экономическими преступлениями и противодействии коррупционным проявлениям в странах Евросоюза, практическом опыте работы по данному направлению.

Со стороны Беларуси в мероприятии участвуют руководители органов финансовых расследований во главе с заместителем председателя Комитета госконтроля – директором Департамента финансовых расследований Игорем Маршаловым. В семинаре также принимают участие представители Генеральной прокуратуры и Следственного комитета.

Программа TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange) является инструментом технического содействия и информационного обмена Европейской Комиссии. В рамках данной программы Евросоюз организует теоретические и практические семинары, на которых участники знакомятся с деятельностью, политикой и законодательством Европейского союза, разбираются в различных практических вопросах международного взаимодействия.

В рамках программы TAIEX представители Департамента финансовых расследований изучили опыт работы подразделений налоговых (финансовых) расследований ряда стран Евросоюза. Также в 2016 г. в Минске были проведены международные семинары по вопросам противодействия налоговому мошенничеству и криминальному банкротству с участием экспертов в сфере борьбы с экономическими и налоговыми преступлениями из Франции, Испании, Литвы, Австрии.