Министр экономики Беларуси Владимир Зиновский и министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс обсудили совместные шаги по формированию благоприятных условий для развития транспортной и туристической инфраструктуры в связи с предстоящим чемпионатом мира по хоккею, который пройдет в столицах Беларуси и Латвии в 2021 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, на состоявшейся 19 июля встрече стороны также рассмотрели текущее состояние двусторонних отношений между странами и обозначили ключевые направления для развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Большое внимание было уделено вопросам выстраивания взаимовыгодного эффективного взаимодействия в сфере транспорта и логистики, в том числе в рамках инициативы "Один пояс и один путь".

Кроме того, на встрече рассмотрены актуальные аспекты сотрудничества в рамках инициативы "Восточное партнерство" Европейского союза и определены возможные вопросы для обсуждения на предстоящем саммите "Восточного партнерства", который состоится в ноябре в Брюсселе.