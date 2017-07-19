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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ЛАТВИЯ ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ И ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ К ЧЕМПИОНАТУ МИРА-2021 ПО ХОККЕЮ
12:52 20.07.2017
Министр экономики Беларуси Владимир Зиновский и министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс обсудили совместные шаги по формированию благоприятных условий для развития транспортной и туристической инфраструктуры в связи с предстоящим чемпионатом мира по хоккею, который пройдет в столицах Беларуси и Латвии в 2021 году.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, на состоявшейся 19 июля встрече стороны также рассмотрели текущее состояние двусторонних отношений между странами и обозначили ключевые направления для развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
Большое внимание было уделено вопросам выстраивания взаимовыгодного эффективного взаимодействия в сфере транспорта и логистики, в том числе в рамках инициативы "Один пояс и один путь".
Кроме того, на встрече рассмотрены актуальные аспекты сотрудничества в рамках инициативы "Восточное партнерство" Европейского союза и определены возможные вопросы для обсуждения на предстоящем саммите "Восточного партнерства", который состоится в ноябре в Брюсселе.
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