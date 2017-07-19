Министр связи и информатизации Сергей Попков 19 июля встретился с директором Регионального офиса МСЭ по странам СНГ и Грузии Кириллом Опариным, который назначен на данную должность в мае текущего года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсвязи и информатизации, в ходе встречи обсуждены состояние и перспективы развития сотрудничества Администрации и организаций связи Беларуси с Региональным офисом МСЭ по странам СНГ и Грузии.

МСЭ является специализированным учреждением Организации Объединенных Наций (ООН) в области ИКТ. Зональное отделение МСЭ для стран СНГ расположено в Москве.

Членский состав МСЭ - это представительный подбор участников глобального сектора ИКТ - от крупнейших мировых производителей и операторов электросвязи до малых участников, ведущих инновационную деятельность и работающих с новыми и появляющимися технологиями, а также ведущих учреждений, занимающихся научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, и академических организаций.