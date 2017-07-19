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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СОТРУДНИЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ СВЯЗИ БЕЛАРУСИ С РЕГИОНАЛЬНЫМ ОФИСОМ МСЭ ПО СТРАНАМ СНГ И ГРУЗИИ ОБСУЖДЕНО НА ВСТРЕЧЕ В МИНСКЕ
11:36 20.07.2017
Министр связи и информатизации Сергей Попков 19 июля встретился с директором Регионального офиса МСЭ по странам СНГ и Грузии Кириллом Опариным, который назначен на данную должность в мае текущего года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсвязи и информатизации, в ходе встречи обсуждены состояние и перспективы развития сотрудничества Администрации и организаций связи Беларуси с Региональным офисом МСЭ по странам СНГ и Грузии.
МСЭ является специализированным учреждением Организации Объединенных Наций (ООН) в области ИКТ. Зональное отделение МСЭ для стран СНГ расположено в Москве.
Членский состав МСЭ - это представительный подбор участников глобального сектора ИКТ - от крупнейших мировых производителей и операторов электросвязи до малых участников, ведущих инновационную деятельность и работающих с новыми и появляющимися технологиями, а также ведущих учреждений, занимающихся научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, и академических организаций.
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