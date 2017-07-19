18-21 июля проходит рабочий визит в Брюссель (Королевство Бельгия) белорусской делегации во главе с заместителем министра иностранных дел Беларуси Олегом Кравченко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, 19 июля О. Кравченко провел встречу с генеральным секретарем Европейской службы внешних действий Хельгой Шмид, в ходе которой состоялся обмен мнениями о состоянии и перспективах развития отношений между Беларусью и Европейским союзом.

В этот же день состоялись переговоры заместителя министра иностранных дел Беларуси с начальником отдела Армении, Азербайджана, Беларуси и «Восточного партнерства» Генерального директората по вопросам соседства и расширения ЕС Вассилисом Марагосом. Стороны обсудили перспективы развития прикладного отраслевого сотрудничества между Беларусью и ЕС.

Глава белорусской делегации также провел встречу с директором исследовательской программы «Большая Европа» Европейского совета по международным отношениям Фредриком Весслау, в ходе которой были обсуждены белорусско-европейские отношения и ситуация в регионе.

20 июля белорусская делегация примет участие в очередном раунде диалога по правам человека между Беларусью и ЕС.