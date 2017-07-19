Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков поблагодарил Латвию за конструктивную позицию в вопросе нормализации отношений Беларуси и Европейского союза. Об этом глава белорусского Правительства заявил сегодня на встрече с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

"Хотел бы поблагодарить наших латвийских партнеров прежде всего за очень конструктивную позицию в части нормализации, решении проблем в отношениях Беларуси с Европейским союзом, в реализации наших проектов, налаживании сотрудничества с инвестиционными, кредитно-финансовыми институтами Евросоюза. В этом деле есть достаточно активное продвижение не без участия наших латвийских партнеров, и мы очень благодарны за такую конструктивную позицию", - отметил Андрей Кобяков.

По его словам, Беларусь заинтересована в использовании инструментов финансово-технической помощи Евросоюза, а также потенциала "Восточного партнерства" для развития экономики.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в ноябре 2016 года Андрей Кобяков принимал участие в саммите глав правительств стран Центральной и Восточной Европы и Китая ("16+1"), в рамках которого прошла встреча с премьер-министром Латвии Марисом Кучинскисом.

"У нас состоялся подробный разговор, прежде всего о нашем торгово-экономическом сотрудничестве. Мы пригласили его в Беларусь, я еще раз хочу подтвердить приглашение. Мы ожидаем, что премьер-министр Латвии воспользуется возможностью посетить Беларусь", - сказал глава белорусского правительства.