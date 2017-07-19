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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МВД БЕЛАРУСИ И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТАБ ПОЛИЦИИ АБУ-ДАБИ ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ
09:39 20.07.2017

На этой неделе с рабочим визитом в Минске пребывает делегация полиции ОАЭ во главе с командующим полицией Абу-Даби генерал-майором Мохамедом Халфаном Аль Ромайти.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МВД, в ходе встречи с министром внутренних дел Беларуси генерал-лейтенантом милиции Игорем Шуневичем и начальником Академии МВД генерал-майором милиции Владимиром Бачилой стороны обсудили перспективные направления развития конструктивного взаимодействия.

«Полицию ОАЭ и белорусскую милицию связывают многолетние дружественные контакты. Сегодня можно с уверенностью заявить, что двусторонние отношения в правоохранительной сфере вышли на уровень стратегического сотрудничества. Важнейшим направлением взаимодействия, которое является образцом для подражания, остается обучение в Беларуси эмиратских сотрудников, осуществляемое с 2006 года. Качественному проведению этих занятий МВД придает особое значение. Хочу отметить высокую личную мотивацию и заинтересованность самих обучаемых, что дает ощутимые результаты. Уверен, сотрудничество в данном направлении может быть продолжено в течение многих лет», - сказал Игорь Шуневич.

Как было отмечено, белорусская сторона готова расширить тематику занятий, организовав для сотрудников эмиратской полиции курсы по таким направлениям, как противодействие торговле людьми, нелегальной миграции, внешняя трудовая миграция, борьба с наркобизнесом, организованной преступностью, обеспечение компьютерной безопасности, раскрытие экономических и коррупционных злодеяний и др.

В завершение встречи был подписан меморандум о взаимопонимании между МВД Республики Беларусь и Генеральным Штабом Полиции Абу-Даби по вопросам сотрудничества в области борьбы с преступностью. С возможностями в сфере обучения, в том числе краткосрочными курсами, члены делегации ознакомились во время посещения Академии МВД и Международного учебного центра подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в сфере миграции и противодействия торговле людьми.

В свою очередь представители полиции ОАЭ поблагодарили белорусских коллег за многолетнее эффективное взаимодействие, высокий уровень организации занятий с сотрудниками и отметили, что подписание меморандума о взаимопонимании - это новый этап в укреплении партнерских отношений между ведомствами.

Зарубежные гости также встретились с представителями Государственного комитета судебных экспертиз. Для ознакомления с возможностями обучения сотрудников полиции ОАЭ по различным направлениям боевой подготовки программой визита предусмотрено посещение базы ОМОНа ГУВД Мингорисполкома и СПБТ «Алмаз» МВД.
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