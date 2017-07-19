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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ГОТОВА АКТИВНЕЕ РАЗВИВАТЬ С ЛАТВИЕЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО - КОБЯКОВ
09:10 20.07.2017
Беларусь готова активнее развивать с Латвией торгово-экономическое сотрудничество. Об этом премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков заявил 19 июля на встрече с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.
"Латвия традиционно является для нас важнейшим торгово-экономическим партнером, несмотря на то, что в последнее время было отмечено некоторое замедление темпов экономического сотрудничества. Тем не менее что касается создания новых предприятий, реализации инвестиционных проектов, то в этом плане ситуация неплохая: в Беларуси зарегистрирована почти тысяча предприятий с участием латвийского капитала, в Латвии число организаций с белорусским капиталом превысило 2 тыс. У нас есть все предпосылки, чтобы наше торгово-экономическое сотрудничество успешно развивалось", - отметил А. Кобяков.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, стратегическим направлением сотрудничества премьер-министр назвал взаимодействие в транспортно-логистической сфере.
"Мы очень рассчитываем, что страна сумеет использовать свой важнейший транзитный потенциал - через нас проходят дороги с севера на юг и с запада на восток", - заметил он.
Перспективным представляется продолжение сотрудничества в области деревообработки, пищевой промышленности, фармацевтики, сфере услуг. Кроме того, латвийские партнеры могут использовать возможности Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".
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