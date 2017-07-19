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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЖД И АО «ЛИТОВСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» ПОДПИШУТ ПЛАН СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ НА ЭЛЕКТРОТЯГЕ В СООБЩЕНИИ МИНСК-ВИЛЬНЮС
18:14 19.07.2017

20 июля в Клайпеде (Литва) состоятся переговоры руководства железных дорог Беларуси и Литвы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Белорусской железной дороги, в ходе встречи стороны рассмотрят ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества. В частности, будут подведены итоги работы по организации перевозок грузов в сообщении Беларусь-Литва за первое полугодие 2017 года, а также проведен анализ пассажирских перевозок. Предусмотрено также подписание плана совместных действий по организации движения поездов на электротяге по направлению Минск-Вильнюс и посещение терминалов Клайпедского порта.

АО «Литовские железные дороги» являются одним из важнейших партнеров Белорусской железной дороги. По итогам работы за январь-июнь 2017 года в сообщении с Литвой перевезено 11 млн тонн, или 106,3% к аналогичному периоду прошлого года. Транзит возрос на 43% и составил 2,63 млн тонн.

Графиком движения поездов на 2016/2017 год в сообщении Беларусь—Литва предусмотрено курсирование 5-ти пар пассажирских поездов.

Напомним, что в этом году Белорусская железная дорога планирует реализовать инвестиционный проект по электрификации направления Молодечно-Гудогай-Госграница. В настоящее время завершены работы по монтажу контактной подвески на участке Молодечно—Госграница и внешнему электроснабжению тяговых подстанций Пруды и Ошмяны. Ведутся пусконаладочные работы по смонтированному оборудованию. В соответствии с графиками, разработанными совместно с РУП «Минскэнерго» и РУП «Гродноэнерго», в ближайшее время планируется подача напряжения на тяговые подстанции ПС 110 кВ «Пруды тяговая» и ПС 110 кВ «Ошмяны тяговая».
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