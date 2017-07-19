Создание совместных производств станет новым шагом на пути укрепления сотрудничества Приднепровского края и провинции Хэнань. Это отметил председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский на встрече с делегацией китайской провинции.

Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, губернатор отметил, что на сегодня между регионом и Китаем выстроена логистика для взаимной торговли.

«Когда наши предприятия только начали отправлять продукцию в эту далекую страну, плохо представляли, как правильно ее доставить и при этом сохранить качество. На данный момент вопросы решены, и производители спокойно поставляют в Китай молоко, сладости, и объемы растут», - отметил В. Доманевский.

За четыре месяца текущего года область продала в КНР 183 т стерилизованного молока – столько же, сколько за весь 2016-й. Кроме того Могилевщина, согласно заключенному контракту, должна в 2017 году поставить в Китай 200 т сухого молока.

Темп роста товарооборота с КНР в 2016 году составил 105% по отношению к 2015-му, а по итогам 5 месяцев 2017-го вырос до 126%.

«Цифры свидетельствуют о том, что наши производители полезны друг другу», - сказал В. Доманевский.

Могилевская область заинтересована в увеличении объемов китайских инвестиций в экономику региона, технологиях. В далекой стране ценят нашу мебель, продукты питания, лесоматериалы, шины, лен, пиво.

Губернатор обратил внимание гостей на то, что все условия для стабильного развития сотрудничества двух стран созданы на уровне глав государств. Поэтому важно активизировать выстраивание отношений между регионами. И здесь не стоит останавливаться на товарообменных операциях, а следует переходить на более высокий уровень партнерства – создание совместных предприятий. Такие проекты в Могилевской области уже проработаны и готовы к реализации. Это производства по переработке говядины и выращиванию грибов с последующей поставкой продукции в Китай.

Представителям провинции Хэнань В. Доманевский предложил рассмотреть возможность организации совместных производств металлоконструкций для мостов и путепроводов, вагонов для отправки продукции ИООО «ВМГ Индустри» в Китай. Регион готов выделить земельные участки для возделывания и переработки льна.

Также глава Приднепровского края сообщил гостям о специальном указе, который распространяется на семь юго-восточных районов Могилевщины, граничащих с Россией. Здесь действуют преференции для вновь создаваемых предприятий, в том числе льготы по налогообложению, отчислениям в Фонд соцзащиты, содействие в развитии инженерно-транспортной инфраструктуры. Данная территория отличается низкой плотностью населения, но большими запасами леса и возможностями для развития мясного и молочного скотоводства. Поэтому вполне оправдана организация на юго-востоке области совместного с китайскими партнерами предприятия по производству говядины со свободным выпасом скота.

Хорошие перспективы сотрудничества просматриваются и в сфере туризма. Могилевщина обладает обширными охотугодиями. Благодаря своевременно предпринятым мерам увеличено поголовье лося, оленя, косули. Китайские туристы, любящие охоту, уже не раз посещали регион и смогли оценить предоставляемые услуги, которые дают возможность познакомиться с национальными традициями и природой белорусской глубинки.

Особое внимание, по мнению председателя Могилевского облисполкома, необходимо уделить налаживанию контактов между молодежью двух стран, которой в будущем предстоит сохранять и развивать дружественные отношения. Поэтому важно объединить общими целями коллективы вузов и школ, создать условия для образовательного обмена студентами.

В свою очередь заместитель генерального секретаря комитета КПК провинции Хэнань Ли Йендонг отметил, что нынешний визит безусловно посодействует укреплению взаимоотношений с Могилевской областью, так как главная задача делегации – узнать в ходе переговоров о возможностях и перспективах развития всестороннего межрегионального сотрудничества. Гость высказал большую заинтересованность в развитии туризма, партнерства в области сельского хозяйства, образования. Он поблагодарил губернатора за теплый прием и организацию поставок в провинцию Хэнань продуктов.

После встречи с губернатором Могилевской области китайская делегация отправилась в СЭЗ «Могилев», чтобы ознакомиться с возможностями и потенциалом свободной экономической зоны.