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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МАРТ ПОДДЕРЖИВАЕТ ИНИЦИАТИВУ UNCTAD О ПОДГОТОВКЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ПО БОРЬБЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ КАРТЕЛЯМИ
17:16 19.07.2017

Министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимир Колтович принял участие в заседании межправительственной группы экспертов по законодательству и политике в области конкуренции UNCTAD, которое прошло 6 июля в Швейцарии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, в своем выступлении на заседании министр отметил, что углубление интеграции Беларуси с государствами – членами Евразийского экономического союза, возможное вступление во Всемирную торговую организацию способствует активизации конкуренции отечественного и иностранного бизнеса как на внутреннем, так и на мировом рынке.

Негативным проявлением интенсификации международного экономического оборота становятся ограничительные деловые практики транснациональных корпораций и нарушения ими правил конкуренции, носящие трансграничный характер, – международные картели.

В. Колтович подчеркнул назревшую необходимость осуществления уполномоченными органами государств сотрудничества в вопросах пресечения деятельности международных картелей, представляющих угрозу суверенитету и безопасности, и принятию конкретных мер по проведению расследований на многосторонней основе в необходимом объеме.

Министр поддержал инициативу необходимости принятия Инструментария по международному сотрудничеству конкурентных ведомств по противодействию ограничительным деловым практикам транснациональных корпораций и нарушениям правил конкуренции, носящих трансграничный характер.

Это позволит создать необходимую базу для эффективного сотрудничества, что весьма актуально в условиях глобализации мировой экономики и роста количества нарушений со стороны крупных транснациональных корпораций.

В апреле текущего года указанные вопросы подняты Беларусью и Россией в рамках встречи руководителей уполномоченных органов государств-членов Евразийского экономического союза и члена Коллегии (министра) по конкуренции и антимонопольному регулированию и развитию конкуренции Евразийской экономической комиссии.
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