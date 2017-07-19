ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.07.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И ЛАТВИЯ ПРЕДСТАВЯТ СИСТЕМЫ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ И ОБСУДЯТ ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ
16:22 19.07.2017

Представители Национального кадастрового агентства Государственного комитета по имуществу Беларуси принимают участие в семинаре «Массовая оценка. Обмен опытом в области массовой оценки земель», который проходит 17-20 июля в Риге (Латвия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомимуществе, семинар организован латвийской стороной с целью обмена опытом в области кадастровой оценки недвижимости между Государственной земельной службой Латвии и ГУП «Национальное кадастровое агентство» Государственного комитета по имуществу Беларуси.

В рамках семинара стороны представят системы кадастровой оценки недвижимости, сформированные в соседних государствах. Обсудят перспективы их развития и планируемые изменения

Специалисты двух стран изучат системы сбора, накопления, статистической обработки, систематизации и анализа информации, необходимой для целей кадастровой оценки, используемое программное обеспечение, ГИС-приложения, подходы в зонировании территорий.

Острой для Беларуси теме выстраивания системы взаимодействия между поставщиками исходной (базовой) информации (данных эксплуатирующих служб, самоуправлений, иных заинтересованных лиц) уделено особое внимание, как со стороны латвийских докладчиков, так и при совместном обсуждении за круглым столом.

Одним из перспективных направлений альтернативной актуализации сведений об объектах недвижимости в Латвии считают систему декларирования собственниками актуальных характеристик их недвижимого имущества. Неподдельный интерес латвийских коллег к этому вопросу был отмечен в декабре прошлого года на международной конференции «Массовая регистрация и массовая оценка недвижимого имущества».

Ещё одна обсуждаемая за круглым столом тема: «Проблематика массовой оценки недвижимости Старой Риги («тихого центра»). Дискуссия о наилучшем целевом использовании объектов недвижимости в Старом городе». Проблема обусловлена большим количеством неиспользуемого имущества, соседствующего с элитной застройкой, низкой гомогенностью кварталов застройки и вынужденными нестандартными подходами в зонировании территорий.

Семинар достиг своего экватора и впереди еще такие важные темы, как «Анализ и калибровка рыночных данных. Опыт Беларуси», «Корректировки в моделях оценки коммерческих объектов. Опыт Беларуси», а также дискуссия о формировании «дорогих» зон на примере Юрмалы, Кипсалы и Кемери при оценке коммерческой недвижимости.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.07.2017
валюта курс
EUR 2.2480
USD 1.9521
RUB 3.2892
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.07.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2468 -0.0012
USD 1.9493 -0.0028
RUB 3.2921 +0.0029
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2460 2.2500
USD 1.9480 1.9520
RUB 3.2850 3.2970
подробнее

Конвертация в банках
на 19.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1520 1.1560
EUR/RUB 68.0200 68.5000
USD/RUB 59.1000 59.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте