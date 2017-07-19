Представители Национального кадастрового агентства Государственного комитета по имуществу Беларуси принимают участие в семинаре «Массовая оценка. Обмен опытом в области массовой оценки земель», который проходит 17-20 июля в Риге (Латвия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомимуществе, семинар организован латвийской стороной с целью обмена опытом в области кадастровой оценки недвижимости между Государственной земельной службой Латвии и ГУП «Национальное кадастровое агентство» Государственного комитета по имуществу Беларуси.

В рамках семинара стороны представят системы кадастровой оценки недвижимости, сформированные в соседних государствах. Обсудят перспективы их развития и планируемые изменения

Специалисты двух стран изучат системы сбора, накопления, статистической обработки, систематизации и анализа информации, необходимой для целей кадастровой оценки, используемое программное обеспечение, ГИС-приложения, подходы в зонировании территорий.

Острой для Беларуси теме выстраивания системы взаимодействия между поставщиками исходной (базовой) информации (данных эксплуатирующих служб, самоуправлений, иных заинтересованных лиц) уделено особое внимание, как со стороны латвийских докладчиков, так и при совместном обсуждении за круглым столом.

Одним из перспективных направлений альтернативной актуализации сведений об объектах недвижимости в Латвии считают систему декларирования собственниками актуальных характеристик их недвижимого имущества. Неподдельный интерес латвийских коллег к этому вопросу был отмечен в декабре прошлого года на международной конференции «Массовая регистрация и массовая оценка недвижимого имущества».

Ещё одна обсуждаемая за круглым столом тема: «Проблематика массовой оценки недвижимости Старой Риги («тихого центра»). Дискуссия о наилучшем целевом использовании объектов недвижимости в Старом городе». Проблема обусловлена большим количеством неиспользуемого имущества, соседствующего с элитной застройкой, низкой гомогенностью кварталов застройки и вынужденными нестандартными подходами в зонировании территорий.

Семинар достиг своего экватора и впереди еще такие важные темы, как «Анализ и калибровка рыночных данных. Опыт Беларуси», «Корректировки в моделях оценки коммерческих объектов. Опыт Беларуси», а также дискуссия о формировании «дорогих» зон на примере Юрмалы, Кипсалы и Кемери при оценке коммерческой недвижимости.