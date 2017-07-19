19 июля в Минске состоялась встреча министра иностранных дел Беларуси Владимиа Макея с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом в рамках его рабочего визита в Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, в ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества, обменялись мнениями о ситуации в регионе и перспективах взаимодействия между Беларусью и Европейским союзом.

Главы внешнеполитических ведомств Беларуси и Латвии совместно с министром связи и информатизации Сергеем Попковым приняли участие в церемонии специального гашения почтовой марки «25-летие установления дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Латвийской Республикой».

Обмен визитами глав внешнеполитических ведомств Беларуси и Латвии осуществляется на регулярной основе с 2013 года.

Текущий год – юбилейный для дипломатических отношений двух стран, позволяющий посмотреть, что сделано за 25 лет в различных сферах двустороннего сотрудничества.

Беларусь и Латвию связывают многолетний опыт взаимовыгодного экономического сотрудничества, заинтересованность в развитии транспортного и транзитного потенциала, тесные контакты в гуманитарной сфере.