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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИНИСТРЫ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ БЕЛАРУСИ И ЛАТВИИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
15:42 19.07.2017
19 июля в Минске состоялась встреча министра иностранных дел Беларуси Владимиа Макея с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом в рамках его рабочего визита в Беларусь.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, в ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества, обменялись мнениями о ситуации в регионе и перспективах взаимодействия между Беларусью и Европейским союзом.
Главы внешнеполитических ведомств Беларуси и Латвии совместно с министром связи и информатизации Сергеем Попковым приняли участие в церемонии специального гашения почтовой марки «25-летие установления дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Латвийской Республикой».
Обмен визитами глав внешнеполитических ведомств Беларуси и Латвии осуществляется на регулярной основе с 2013 года.
Текущий год – юбилейный для дипломатических отношений двух стран, позволяющий посмотреть, что сделано за 25 лет в различных сферах двустороннего сотрудничества.
Беларусь и Латвию связывают многолетний опыт взаимовыгодного экономического сотрудничества, заинтересованность в развитии транспортного и транзитного потенциала, тесные контакты в гуманитарной сфере.
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