ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.07.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


РЕЗУЛЬТАТЫ ЭЛЕКТРОННОГО ОБМЕНА НАЛОГОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБСУДИЛИ МНС БЕЛАРУСИ И ФНС РОССИИ
14:47 19.07.2017

Министерства по налогам и сборам Беларуси и Федеральной налоговой службой России обменялись налоговой информацией на шестом заседании рабочей группы по налоговому контролю и обмену, которое прошло в Несвиже 17-18 июля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МНС, стороны оценили эффективность и результаты проделанной работы по переходу на электронный обмен налоговой информацией по запросу, подчеркнув роль развития двустороннего сотрудничества налоговых ведомств России и Беларуси.

Кроме того, особое внимание на заседании было уделено вопросам организации совместных контрольных мероприятий налоговых органов и анализу выявленных схем уклонения от налогообложения.

В Несвиже также состоялась отдельная встреча заместителя руководителя ФНС России Алексея Оверчука и министра по налогам и сборам Беларуси Сергея Наливайко, на которой были намечены дальнейшие перспективы совместной работы ведомств.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.07.2017
валюта курс
EUR 2.2480
USD 1.9521
RUB 3.2892
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.07.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2468 -0.0012
USD 1.9493 -0.0028
RUB 3.2921 +0.0029
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2460 2.2500
USD 1.9480 1.9520
RUB 3.2850 3.2970
подробнее

Конвертация в банках
на 19.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1520 1.1560
EUR/RUB 68.0200 68.5000
USD/RUB 59.1000 59.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте