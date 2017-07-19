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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭЛЕКТРОННОГО ОБМЕНА НАЛОГОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБСУДИЛИ МНС БЕЛАРУСИ И ФНС РОССИИ
14:47 19.07.2017
Министерства по налогам и сборам Беларуси и Федеральной налоговой службой России обменялись налоговой информацией на шестом заседании рабочей группы по налоговому контролю и обмену, которое прошло в Несвиже 17-18 июля.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в МНС, стороны оценили эффективность и результаты проделанной работы по переходу на электронный обмен налоговой информацией по запросу, подчеркнув роль развития двустороннего сотрудничества налоговых ведомств России и Беларуси.
Кроме того, особое внимание на заседании было уделено вопросам организации совместных контрольных мероприятий налоговых органов и анализу выявленных схем уклонения от налогообложения.
В Несвиже также состоялась отдельная встреча заместителя руководителя ФНС России Алексея Оверчука и министра по налогам и сборам Беларуси Сергея Наливайко, на которой были намечены дальнейшие перспективы совместной работы ведомств.
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