Министерства по налогам и сборам Беларуси и Федеральной налоговой службой России обменялись налоговой информацией на шестом заседании рабочей группы по налоговому контролю и обмену, которое прошло в Несвиже 17-18 июля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МНС, стороны оценили эффективность и результаты проделанной работы по переходу на электронный обмен налоговой информацией по запросу, подчеркнув роль развития двустороннего сотрудничества налоговых ведомств России и Беларуси.

Кроме того, особое внимание на заседании было уделено вопросам организации совместных контрольных мероприятий налоговых органов и анализу выявленных схем уклонения от налогообложения.

В Несвиже также состоялась отдельная встреча заместителя руководителя ФНС России Алексея Оверчука и министра по налогам и сборам Беларуси Сергея Наливайко, на которой были намечены дальнейшие перспективы совместной работы ведомств.