Коммунальная техника на базе малогабаритных тракторов «Беларус» производства Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов будет поставлена в Грузию. Заинтересованность в этом проявила делегация города Батуми, столицы Аджарии, посетившая с официальным визитом город на Березине.

Как пишут «Могилевские ведомости», гости встретились с руководством Бобруйска, побывали на двух предприятиях.

НА «БЗТДиА» они ознакомились с производимой там техникой, посетили цех сборки тракторов. В результате, сообщили на предприятии, достигнута договоренность о совместной проработке вопроса об организации поставок техники для нужд коммунальных служб Батуми.