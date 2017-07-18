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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА БЗТДИА МОЖЕТ БЫТЬ ПОСТАВЛЕНА В ГРУЗИЮ
11:14 19.07.2017
Коммунальная техника на базе малогабаритных тракторов «Беларус» производства Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов будет поставлена в Грузию. Заинтересованность в этом проявила делегация города Батуми, столицы Аджарии, посетившая с официальным визитом город на Березине.
Как пишут «Могилевские ведомости», гости встретились с руководством Бобруйска, побывали на двух предприятиях.
НА «БЗТДиА» они ознакомились с производимой там техникой, посетили цех сборки тракторов. В результате, сообщили на предприятии, достигнута договоренность о совместной проработке вопроса об организации поставок техники для нужд коммунальных служб Батуми.
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