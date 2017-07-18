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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛУКАШЕНКО 20-21 ИЮЛЯ СОВЕРШИТ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ В УКРАИНУ
09:58 19.07.2017
Александр Лукашенко 20-21 июля совершит официальный визит в Украину.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, программой визита запланированы переговоры с президентом Украины Петром Порошенко, которые пройдут в формате «один на один» и в расширенном составе.
Главы государств обсудят развитие политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между Беларусью и Украиной. Основное внимание будет уделено текущему состоянию и перспективам взаимодействия в экономике, в том числе в таких сферах, как торговля, инвестиции, промышленная кооперация, нефтехимический комплекс, энергетика, сельское хозяйство, транспортно-логистическая отрасль, развитие межрегионального диалога. Планируется также согласовать подходы к дальнейшему развитию приграничного сотрудничества.
Одной из тем встречи станет урегулирование конфликта на востоке Украины, в чем Беларусь активно участвует, предоставляя переговорную площадку для сторон процесса.
А. Лукашенко и П. Порошенко обсудят ситуацию в регионе в целом, обменяются мнениями по международной проблематике.
Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан ряд документов, которые касаются сотрудничества в экономике, научно-технической области, а также в сферах культуры и межнациональных отношений.
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