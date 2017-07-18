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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРОБЛЕМАТИКА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ОБСУЖДЕНА НА ВСТРЕЧЕ ВЛАДИМИРА МАКЕЯ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ЕВРОПАРЛАМЕНТА
09:03 19.07.2017
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 18 июля провел встречу с находящейся в Беларуси с визитом делегацией Европейского парламента во главе с председателем делегации Европарламента по связям с Беларусью Богданом Здроевским.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, в ходе встречи состоялся открытый разговор по самым «чувствительным» темам, включая проблематику прав человека.
Стороны обменялись позициями по ключевым вопросам взаимодействия Республики Беларусь с Евросоюзом и Европейским парламентом, в частности в политической, торгово-экономической, образовательной и иных сферах, а также обсудили ситуацию в регионе.
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