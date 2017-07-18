Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 18 июля провел встречу с находящейся в Беларуси с визитом делегацией Европейского парламента во главе с председателем делегации Европарламента по связям с Беларусью Богданом Здроевским.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, в ходе встречи состоялся открытый разговор по самым «чувствительным» темам, включая проблематику прав человека.

Стороны обменялись позициями по ключевым вопросам взаимодействия Республики Беларусь с Евросоюзом и Европейским парламентом, в частности в политической, торгово-экономической, образовательной и иных сферах, а также обсудили ситуацию в регионе.