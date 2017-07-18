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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛОРУСНЕФТЬ ВЫИГРАЛА ТЕНДЕР НА БУРЕНИЕ 4-Х СКВАЖИН НА ГАЗОКОНДЕНСАТНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ В УКРАИНЕ
18:03 18.07.2017
ПО «Белоруснефть» выиграло тендер на бурение 4-х эксплуатационных скважин на Семиренковском газоконденсатном месторождении (Украина). Об этом шла речь во время визита в объединение «Белоруснефть» делегации крупнейшей в Украине частной нефтегазовой компании – ООО «ДТЭК Нефтегаз».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе объединения, стороны провели переговоры о перспективах сотрудничества.
В последнее время деятельность «Белоруснефти» с привлечением украинского дочернего предприятия ООО «Сервис Ойл» на этом рынке заметно активизировалась. Белорусские нефтяники завершают выполнение контракта на проведение 50 операций гидроразрыва пласта в Полтавской области для ПАО «Украгаздобыча». Уже в скором времени, по контракту с компанией «НАДРА-ГЕОИНВЕСТ», специалисты Белоруснефти приступят к проведению 3D сейсморазведки в объеме 100 кв. км с обработкой и интерпретацией данных. Затем на очереди сейсморазведка по технологии 3D в объеме 390 кв. км – для ПАО «Укргаздобыча».
Также по результатам тендера Белоруснефти присуждена победа в 2-х из 4-х лотов на выполнение работ с применением колтюбинга для ПАО «Укргаздобыча».
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