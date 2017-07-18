ПО «Белоруснефть» выиграло тендер на бурение 4-х эксплуатационных скважин на Семиренковском газоконденсатном месторождении (Украина). Об этом шла речь во время визита в объединение «Белоруснефть» делегации крупнейшей в Украине частной нефтегазовой компании – ООО «ДТЭК Нефтегаз».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе объединения, стороны провели переговоры о перспективах сотрудничества.

В последнее время деятельность «Белоруснефти» с привлечением украинского дочернего предприятия ООО «Сервис Ойл» на этом рынке заметно активизировалась. Белорусские нефтяники завершают выполнение контракта на проведение 50 операций гидроразрыва пласта в Полтавской области для ПАО «Украгаздобыча». Уже в скором времени, по контракту с компанией «НАДРА-ГЕОИНВЕСТ», специалисты Белоруснефти приступят к проведению 3D сейсморазведки в объеме 100 кв. км с обработкой и интерпретацией данных. Затем на очереди сейсморазведка по технологии 3D в объеме 390 кв. км – для ПАО «Укргаздобыча».

Также по результатам тендера Белоруснефти присуждена победа в 2-х из 4-х лотов на выполнение работ с применением колтюбинга для ПАО «Укргаздобыча».