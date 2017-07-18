Украина и Беларусь имеют несколько перспективных направлений для кооперации, увеличения инвестиций и товарооборота между странами: в частности, в сфере машиностроения, аграрного сектора и производства нефтепродуктов. Об этом во время заседания межправительственной украинско-белорусской комиссии заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

"Накануне встречи Петра Порошенко с Александром Лукашенко в Украине мы провели совместное заседание с точки зрения общих экономических вопросов. Благодаря реализации в Украине реформ, которые состоялись за последние три года, в частности, реформы децентрализации и дерегуляции, интеграции украинских транспортных путей в Европейский Союз, есть возможности для увеличения товарооборота между нашими странами", - сказал Зубко, которого цитирует Укринформ.

Вице-премьер-министр отметил, что товарооборот за последний период уже вырос на 28% и составляет 4 млрд долл., но ориентиром является цифра в 7,9 млрд.

"Вопрос не только в том, чтобы увеличить товарооборот, но и общие возможности. В первую очередь это увеличение поступлений в местные бюджеты, привлечение техники, привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс, создание с/х техники на территории Украины, возможности привлечения наших белорусских партнеров к строительству дорожной инфраструктуры", - отметил Зубко.

Кроме того, есть потенциал переработки нефти и производства нефтепродуктов на условиях давальческого сырья на мощностях белорусских предприятий с последующим возвратом продукции на территорию Украины и выходом светлых нефтепродуктов на рынки третьих стран.

"Это дополнительная возможность для кооперации с выходом на территорию третьих стран", - считает Зубко.

По его убеждению, направления обсуждены в рамках протокола и являются основой для разработки крупной дорожной карты.

"Мы смогли построить параллельную связь между министерствами наших стран. У нас есть потенциал для увеличения инвестиций. Большое количество украинских предприятий открываются в Беларуси, мы также хотели бы, чтобы инвестиции из Беларуси по созданию совместных предприятий на территории Украины также росли", - добавил Зубко.

Он подчеркнул, что для усиления этих процессов есть политическая воля и экономическая подоплека, в том числе рост Украины в рейтинге Doing Business, принятие многих законов, способствующих развитию бизнеса в Украине.