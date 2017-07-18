Делегация Форума сотрудничества регуляторов (RCF), в состав которой вошли председатель RCF, заместитель генерального директора французского регулирующего органа в области ядерной и радиационной безопасности ASN Жан-Люк Ляшом и старший офицер по ядерной безопасности МАГАТЭ Стюарт Магрудер на прошлой неделе находилась с визитом в Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по ядерной и радиационной безопасности, в ходе встречи в Госатомнадзоре обсуждались вопросы развития регулирующей инфраструктуры в Беларуси в контексте реализации первой ядерной энергетической программы, направления и приоритеты оказания поддержки белорусскому регулирующему органу со стороны RCF.

Белорусская сторона проинформировала делегацию RCF о прогрессе в развитии инфраструктуры ядерного регулирования в Беларуси, в том числе о результатах проведения миссии МАГАТЭ по комплексной оценке регулирующей инфраструктуры в октябре 2016 г. Представители Форума рассказали о текущей деятельности RCF по усилению координации поддержки в развитии регулирующей инфраструктуры в Беларуси. Стороны обсудили вопросы повышения эффективности оказываемой Госатомнадзору тематической поддержки и сотрудничества, определили перспективные мероприятия для актуализации Плана действий RCF для Беларуси в 2017 г., а также подходы к оценке деятельности Форума.

Наряду с рабочим обсуждением вопросов взаимодействия в Госатомнадзоре программа визита делегации включала посещение площадки строительства Белорусской АЭС в Островце. Представители RCF ознакомились с работой подразделения Госатомнадзора, обеспечивающего надзор за строительством АЭС в постоянном режиме, продвижением работ по сооружению атомной электростанции, деятельностью Учебно-тренировочного центра с полномасштабным тренажером и Информационного центра Белорусской АЭС.

Форум сотрудничества регуляторов образован в 2010 году в ответ на запрос стран-членов МАГАТЭ о создании площадки для координации помощи в построении регулирующей инфраструктуры со стороны стран с развитой ядерной энергетикой государствам, планирующим или начинающим свои ядерные программы. RCF объединяет 26 стран. Беларусь присоединилась к Форуму в 2012 году и является одной из стран-получателей поддержки, наряду с Вьетнамом, Иорданией, Польшей, Ганой и Марокко. В 2014 году сформирован и реализуется рабочий план RCF для Беларуси.