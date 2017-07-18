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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СЭЗ «ВИТЕБСК» И ПАКИСТАНСКАЯ КОМПАНИЯ «ДАВУДКОНСАЛТ» ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
15:57 18.07.2017
Руководители СЭЗ «Витебск» и ООО «Давудконсалт» (Пакистан) подписали соглашение о сотрудничестве по итогам бизнес-конференции «Инновации - путь к успешной интеграции», которая состоялась в здании Витебского областного исполнительного комитета 17 июля.
Как сообщает сайт СЭЗ, соглашение будет способствовать укреплению связей между предприятиями Витебской области и Пакистана, поможет повысить привлекательность свободной экономической зоны «Витебск» в глазах потенциальных инвесторов из Пакистана и других стран региона.
В конференции приняли участие представители власти и бизнеса Оренбургской области, Ивановской области, городов Ханты-Мансийск, Смоленск, Калуга (Россия), Дмитрий Троцкий – представитель словацкой компании «Вздухоторг» и директор «Альфамилк», аналитики группы финансирования и развития МСП Европейского банка реконструкции и развития Игорь Северин и Андрей Пущаенко, президент Псковской торгово-промышленной палаты Владимир Зубов, а также директор Департамента по предпринимательству Министерства экономики Беларуси Петр Арушьянц, генеральный директор Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей Павел Горбач и Марина Калиновская – руководитель проекта ПРООН и Минэкономики Беларуси.
Организаторами конференции выступили Витебский облисполком, Витебский городской исполнительный комитет, ККУП «Витебский областной центр маркетинга», Администрация свободной экономической зоны «Витебск», Витебский областной союз нанимателей.
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