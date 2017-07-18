18-20 июля состоится визит министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса в Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, в рамках визита министры иностранных дел Беларуси и Латвии 19 июля проведут переговоры по вопросам сотрудничества.

Кроме того, стороны обменяются мнениями о ситуации в регионе и о перспективах взаимодействия между Беларусью и Европейским союзом.