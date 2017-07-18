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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ГЕНПРОКУРАТУРЫ БЕЛАРУСИ И ТАДЖИКИСТАНА ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
14:21 18.07.2017
В Душанбе 18 июля подписано соглашение о сотрудничестве между Генеральными прокуратурами Беларуси и Таджикистана. Документ подписан в ходе визита делегации Генпрокуратуры Беларуси в Таджикистан.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Генпрокуратуры Беларуси, соглашение предусматривает взаимодействие в пределах компетенции органов прокуратур Беларуси и Таджикистана в обеспечении защиты прав и свобод граждан, борьбе с преступностью, в том числе с такими ее организованными формами, как терроризм, коррупция, незаконный оборот оружия, наркотиков и психотропных веществ, незаконная миграция, торговля людьми, в сфере обмена опытом работы, нормативными правовыми актами.
Подписание соглашения будет способствовать дальнейшему углублению сотрудничества между органами прокуратур Беларуси и Таджикистана, обмену информацией в целях предупреждения, выявления и раскрытия преступлений.
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