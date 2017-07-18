Национальный оператор Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли – УП «Геоинформационные системы» Национальной академии наук Беларуси с 17 по 22 июля организует ряд встреч с делегацией Института космических технологий Национальной академии наук Вьетнама.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, в рамках проведения встречи 19 июля в УП «Проектный институт Белгипрозем» Госкомимущества вьетнамская делегация ознакомится с технологией формирования и обновления земельно-информационной системы Беларуси.

Институт космических технологий Национальной академии наук Вьетнама является ведущим по разработке технологий с использованием данных дистанционного зондирования Земли в различных отраслях экономики Вьетнама.