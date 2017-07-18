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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВЬЕТНАМСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ОЗНАКОМИТСЯ С ТЕХНОЛОГИЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ И ОБНОВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ БЕЛАРУСИ
13:23 18.07.2017
Национальный оператор Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли – УП «Геоинформационные системы» Национальной академии наук Беларуси с 17 по 22 июля организует ряд встреч с делегацией Института космических технологий Национальной академии наук Вьетнама.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, в рамках проведения встречи 19 июля в УП «Проектный институт Белгипрозем» Госкомимущества вьетнамская делегация ознакомится с технологией формирования и обновления земельно-информационной системы Беларуси.
Институт космических технологий Национальной академии наук Вьетнама является ведущим по разработке технологий с использованием данных дистанционного зондирования Земли в различных отраслях экономики Вьетнама.
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