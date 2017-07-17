В Орше в рамках Дня торгового советника побывали представители дипломатических миссий в Беларуси из порядка 20 стран, пишет газета «Витебские вести».

Организатором визита в северный регион нашей страны выступила Белорусская торгово-промышленная палата, которая вносит большой вклад в расширение географии деловых и культурных контактов между государствами и укрепление имиджа Беларуси на внешнем рынке. Поездка в Оршу стала одним из шагов на этом пути.

Среди участников – дипломатические представительства Великобритании, Вьетнама, Израиля, Китая, Японии, Ирана, Кубы, Судана, Румынии, Эквадора и других стран. В составе делегации – заместители глав посольств, торговые советники, помощники послов, торговые атташе, эксперты, а также представители международных организаций.

Как сообщили в УП «Витебское отделение БелТПП», программа Дня торгового советника была насыщенной. Гостей встретили в Оршанском райисполкоме, где состоялся бизнес-брифинг с презентацией экономического и инвестиционного потенциала Витебской области и оршанского региона.

Кроме того, была организована дегустация продукции местных производителей: молочного, мясоконсервного комбинатов, филиала «Сладкая страна» кондитерского комбината «Витьба», филиала «Оршанский хлебозавод» ОАО «Витебскхлебпром» и других. Затем дипломатов ожидало знакомство с современным производством на Оршанском льнокомбинате и изделиями из «белорусского шелка».